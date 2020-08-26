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Сергей Собянин рассказал, что вакцина от коронавируса полностью безопасна 

Вечерняя Москва и ещё 38 3 часа назад
Собянин рассказал о вакцине от коронавируса
Фото: sputnikvaccine.com
Российская вакцина от коронавируса является полностью безопасной для человека. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в среду, 26 августа.
По его словам, препарат успешно прошел две стадии клинических испытаний. У получивших вакцину были зафиксированы антитела, которые свидетельствуют о появлении иммунитета. При этом препарат переносится организмом как обычная прививка.

— Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса, — уточнил Сергей Собянин.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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