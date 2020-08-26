Собянин рассказал о вакцине от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса является полностью безопасной для человека. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в среду, 26 августа.

По его словам, препарат успешно прошел две стадии клинических испытаний. У получивших вакцину были зафиксированы антитела, которые свидетельствуют о появлении иммунитета. При этом препарат переносится организмом как обычная прививка.