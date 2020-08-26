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российской столице идут сильные дожди: водой по колено затопило улицы, атаки ливней не выдержала крыша здания Третьяковской галереи. Синоптики из-за обильных продолжительных осадков объявили в Москве «оранжевый» уровень опасности.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Mash, запечатлена одна из столичных улиц. Уровень воды на проезжей части доходит до трети высоты автомобильного колеса, пешеходы, передвигаются по тротуарам босиком.

ТАСС сообщает , что из-за проливного дождя водой затопило один из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу: ливень насквозь прошил кровлю здания. Сильнее всех пострадало помещение, в котором представлена выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова Константина Сорокина ». По словам сотрудников галереи, в настоящее время в зале убирают воду. Планируется, что в скором времени проблему удастся решить и выставка вновь откроется.

По данным «Интерфакс», в среду 26 августа метеорологи объявили в столице «оранжевый» уровень опасности в связи с обилием осадков, грозами и порывистым ветром. Предупреждение действует до 21.00 текущего дня, однако не исключено, что дожди продолжатся и ночью.