Прививки от гриппа сделают бесплатно и без очередей 

Массовая вакцинация против гриппа стартует в столице 1 сентября, но привиться в поликлиниках можно уже сейчас. 26 августа прививку сделал префект ЦАО Владимир Говердовский

Медики городской поликлиники № 68 приехали в префектуру Центрального округа Москвы , чтобы провести вакцинацию сотрудников. Среди первых был префект ЦАО Владимир Говердовский. Он традиционно делает прививку против гриппа каждый год.

— Но в этом году на фоне пандемии коронавируса к прививочной кампании особенно серьезное отношение. Ведь если будет вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ, то из-за схожих признаков и протекания болезни сложно будет определить — грипп это или коронавирус. Поэтому лучше позаботиться о своем здоровье заранее, — отметил Владимир Говердовский.

Медики работали в масках и перчатках. Перед тем как ввести вакцину, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 68 Елизавета Скворцова измерила всем артериальное давление, температуру тела и пульс, проверила горло.

— Еще обязательно спрашиваю про аллергические реакции и хронические заболевания. Если все в порядке, можно прививать, — сказала врач.

Перед процедурой пациенты заполняют письменное согласие на проведение вакцинации — указывают личные данные, номер полиса обязательного медицинского страхования и домашний адрес. А по итогам им выдается сертификат о профилактических прививках.

Врач предупреждает — у некоторых людей в первые дни после прививки наблюдается индивидуальная реакция. Может подняться температура тела до 37,5 градуса, болеть голова или покраснеть место укола. Реакция должна пройти за два-четыре дня. Если этого не произошло, необходимо срочно обратиться к врачу.

Также в день прививки не рекомендуется заниматься спортом, а от алкогольных напитков следует отказаться на три дня.

Вакцинация сотрудников управ районов Центрального округа Москвы, «Жилищников» и других подведомственных префектуре учреждений продлится до конца сентября — всего прививку от гриппа сделают больше 12 тысяч человек.

— Кроме того, раньше намеченного плана началось проведение вакцинации против гриппа в ГБУ «Жилищник» районов Арбат, Хамовники и Тверской, — отметили в префектуре Центрального округа Москвы.

В целом же массовая вакцинация против сезонного гриппа в Москве стартует 1 сентября — откроются мобильные пункты, где прививку можно будет сделать в любое удобное для себя время. А в прошлом году они также работали в двух флагманских центрах госуслуг «Мои документы» и в 28 павильонах «Здоровая Москва», расположенных в столичных парках.

К слову, вакцинация в этом году стартует немного раньше обычного. Это нужно для того, чтобы не осложнять ситуацию с сезонными заболеваниями в период пандемии коронавируса. Плюс ко всему, необходимо время, чтобы вакцина начала «работать».

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовать вакцинацию населения от гриппа бесплатно и без очередей. А глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал россиянам делать прививку не только от гриппа, но и против пневмококка вне рамок национального календаря прививок — эта вакцина действует на человека до пяти лет.

Глава российского Минздрава также отметил, что вакцинация против гриппа поможет снизить число пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году в Москве прививку против гриппа сделали 7,3 миллиона человек. Самыми популярными были мобильные пункты, расположенные около 33 станций метро, МЦК и железнодорожных станций, где вакцинировались почти 200 тысяч человек. А в день прививку делали более 3300 человек, что на 20 процентов больше, чем в 2018 году.