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В Москве до конца года отремонтируют 19 мостов и тоннелей 

Российская Газета и ещё 3 4 часа назад
До конца года отремонтируют 19 мостов и тоннелей
Фото: РИА Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме завершили текущий ремонт 12 мостов и тоннелей. До конца года в порядок планируется привести еще 19 сооружений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Завершены работы на Химкинском мосту на МКАД, в транспортных тоннелях Дмитровский и Шереметьевский, на трех эстакадах и шести путепроводах. На всех объектах отремонтировали бетонные основания, обновили гидроизоляцию и восстановили асфальтобетонное покрытие.
Заммэра сообщил, что в настоящее время ведется ремонт четырех объектов Третьего транспортного кольца, Северянинского и Карачаровского путепроводов.

"Работы идут в круглосуточном режиме, в них задействовано порядка 150 человек и 46 единиц малой механизации, — подчеркнул он. — Завершение ремонта запланировано на четвертый квартал".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что всего до конца года планируется привести в порядок 19 сооружений, в том числе Рижскую эстакаду и мост Сити Третьего транспортного кольца.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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