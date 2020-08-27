В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19 

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Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 184, Подмосковье — 148, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 637, 2. Санкт-Петербург — 184, 3. Московская область — 148", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Ненецком автономном округе и Севастополе — по два, в Чукотском автономном округе — 1.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф