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Пешеходное пространство создадут в центре Москвы к зиме 

Вечерняя Москва и ещё 7 5 часов назад
Пешеходное пространство создадут в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный портал мэра Москвы
Комфортное пространство для пешеходов создадут в центре столицы в рамках благоустройства Ананьевского и Даева переулков. Об этом в среду, 26 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что работы начались еще в феврале текущего года, однако в связи с ситуацией с коронавирусом их вынуждены были приостановить.

— Главная задача — создать комфортное и безопасное пешеходное пространство, поэтому в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и новая станция велопроката, — отметил заммэра.

Также на территории появятся парковочные карманы, уличная мебель и навигационные стелы. Во дворах оборудуют площадки для игр и занятий спортом, разобью газоны, высадят деревья и кустарники.
Кроме того, в целях безопасности пешеходов рабочие установят более 120 опор освещения. Ожидается, что работы завершатся к 1 декабря 2020 года, сообщает официальный портал мэра столицы.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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