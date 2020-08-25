«Москвичи за троллейбус» не поверили в электробусы

Электробусы не являются более экономичным транспортом, чем троллейбусы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист движения «Москвичи за троллейбус» Сергей Мизеркин, комментируя закрытие 25 августа троллейбусных маршрутов в столице.

«Те, кто знаком с элементарными законами физики, прекрасно понимают, что троллейбус питается напрямую от проводов», — сказал Мизеркин.

Что касается электробусов, то они заряжаются от подстанции, причем энергия накапливается в аккумуляторе. Таким образом цепочка от источника энергии является более длинной, что приводит к её потерям.