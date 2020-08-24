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Московское метро получит 1360 вагонов новейших поездов 

РИАМО и ещё 3 1 час назад
Московское метро получит 1360 вагонов новейших поездов
Фото: РИА Новости
В столичном метро появятся новые поезда, по итогам конкурса их поставщиком станет АО «Метровагонмаш», компания поставит для метрополитена 1360 вагонов до 2023 года включительно, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новые поезда превзойдут даже полюбившуюся «Москву». Они будут ехать еще тише и плавнее и смогут перевозить до 2,2 тысячи пассажиров одновременно», — говорится в сообщении.

В вагонах установят USB-зарядки, увеличат сквозной проход и дверные проемы. Для лучшего информирования пассажиров внутри вагона под потолком появятся консольные LCD-мониторы.

«А чтобы пассажиры уже на станции знали, куда едет поезд, вагоны впервые оснастят широкими внешними информационными табло на бортах», — добавляется в сообщении.

Каждый вагон будет оснастят двумя мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Эта технология позволяет уничтожать вирусы и бактерии.
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