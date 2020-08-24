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Московских учителей обяжут носить маски 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 2 часа назад
У московских учителей появится еще одна обязанность
Фото: Национальная Служба Новостей
Ношение маски для всех работников образовательных учреждений Москвы будет обязательным, заявил вице-мэр столицы Анастасия Ракова. Детям разрешат учиться без масок, передаёт РИА Новости.
По словам Раковой, все сотрудники образовательных учреждений — и учителя, и охранники, и уборщицы — будут протестированы на коронавирус COVID-19 до начала учебного года. Из 180 тысяч человек протестированы уже 100 тысяч, уточнила она.
Результаты обследований показали, что у 14,5% проверенных сотрудников школ уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Это меньше, чем в среднем по городу.
Как уточняют в пресс-службе столичного департамента образования, родители школьников смогут находиться на территории образовательных учреждений только в масках.
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Новости Москвы , Образование , Анастасия Ракова , РИА Новости
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