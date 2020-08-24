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Ко Дню города в Москве появится порядка 100 ярких арт-объектов 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 2 часа назад
Ко Дню города в Москве появится около 100 арт-объектов
Фото: РИА Новости
Ко Дню города в столице появится порядка 100 ярких арт-объектов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что 5 и 6 сентября все желающие получат возможность отправиться в прошлое и рассмотреть шедевры живописи, вспомнить военные подвиги и посетить музей под открытым небом, а также прогуляться по «Ботанической тропе» и побыть геологом.
Жители и гости города смогут полюбоваться объемной копией картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», масштабными макетами военных наград разных лет, а также посетить выставку, которая познакомит с культурой и бытом Москвы XVI века, а также флорой и фауной столицы.
Кроме того, все желающие смогут рассмотреть модели самых известных машин марки «Москвич», полноразмерный макет кукурузника, необычный «Лес кристаллов» и многое другое.
Подробную информацию об арт-объектах можно найти на сайте мэрии.
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Новости Москвы , Иван Шишкин , Правительство Москвы
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