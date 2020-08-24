Ко Дню города в Москве появится около 100 арт-объектов

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Ко Дню города в столице появится порядка 100 ярких арт-объектов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы

Отмечается, что 5 и 6 сентября все желающие получат возможность отправиться в прошлое и рассмотреть шедевры живописи, вспомнить военные подвиги и посетить музей под открытым небом, а также прогуляться по «Ботанической тропе» и побыть геологом.

Жители и гости города смогут полюбоваться объемной копией картины Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», масштабными макетами военных наград разных лет, а также посетить выставку, которая познакомит с культурой и бытом Москвы XVI века, а также флорой и фауной столицы.

Кроме того, все желающие смогут рассмотреть модели самых известных машин марки «Москвич», полноразмерный макет кукурузника, необычный «Лес кристаллов» и многое другое.

Подробную информацию об арт-объектах можно найти на сайте мэрии.