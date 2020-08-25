Перепланировка жилья возможна на mos.ru

Жители Москвы могут получить государственную услугу по согласованию перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах онлайн на портале mos.ru. С 21 августа текущего года документы в бумажном виде не принимаются в центрах «Мои документы» и в жилищных инспекциях. Соответствующие изменения внесли в Постановление Правительства Москвы «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах».

Фото: Управа района Савеловский города Москвы Управа района Савеловский города Москвы

Для того, чтобы подать заявление, в разделе «Жилье, ЖКУ, двор» нужно выбрать услугу «Согласование переустройства, перепланировки помещения в жилом доме». Она разработана совместно с городским Департаментом информационных технологий.

Также сократился перечень документов, которые необходимо предоставить. Протокол общего собрания не понадобится, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию. Журнал производства работ не пригодится, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Также упрощен процесс согласования работ, для которых не требуется проектная документация.

Если понадобятся дополнительные документы, например квитанции об оплате штрафа или технический паспорт, их можно загрузить и сразу направить в Мосжилинспекцию через личный кабинет.

Все это позволит сократить сроки получения решения от Мосжилинспекции. В виде электронного документа оно поступит в личный кабинет. При желании получить его можно и на бумажном носителе в центрах «Мои документы».

Отмечается, что нововведения позволят сократить сроки получения решения от Мосжилинспекции. Оно поступит в личный кабинет в виде электронного документа, а если нужно, его можно получить и на бумажном носителе в центрах «Мои документы».