В Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров

Сотни человек развернули российский флаг площадью в тысячу квадратных метров перед Музеем Победы в Москве в День государственного флага РФ , сообщили в пресс-службе музея.

"Огромный триколор развернули у стен Музея Победы 22 августа. В патриотической акции в честь Дня Государственного флага приняли участие военнослужащие Росгвардии, юнармейцы, студенты, волонтеры. В завершение все желающие сфотографировались с российским флагом площадью около тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония прошла под российский гимн, который исполнил образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.

Впервые триколор был развернут 11 июня 2014 года накануне празднования Дня России на стадионе "Москвич". Факт развертывания "Самого Большого Флага России" зафиксирован в Российской "Книге рекордов и достижений". После завершения церемонии флаг был передан на хранение Музею Победы. С 2015 года церемония развертывания флага проходит ежегодно у стен Музея Победы.