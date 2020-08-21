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На юго-западе Москвы построят гостиницу на 300 номеров 

Мир24 1 час назад
На юго-западе Москвы построят гостиницу на 300 номеров
Фото: Мир24
На юго-западе Москвы построят четырехзвездочную гостиницу, сообщает «Москва 24».
Располагаться новая гостиница будет в составе офисного центра рядом с метро «Румянцево». Здание гостиницы будет состоять из девяти этажей, а общая ее вместимость составит около 300 номеров. Фасады здания облицуют плиткой серо-бежевого цвета с вертикальными светлыми вставками. На уровне первого этажа будет предусмотрено покрытие из серого керамогранита.
На первом этаже здания появятся лобби с баром, конференц-зал и группа переговорных. Перед зданием гостиницы будет предусмотрена автомобильная парковка.
Ранее стало известно что мэр Москвы Сергей Собянин посетил недавно построенную школу в поселке Северный.
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Новости Москвы , Пожары , Сергей Собянин
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