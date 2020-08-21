На юго-западе Москвы построят гостиницу на 300 номеров 

На юго-западе Москвы построят четырехзвездочную гостиницу, сообщает «Москва 24».

Располагаться новая гостиница будет в составе офисного центра рядом с метро «Румянцево». Здание гостиницы будет состоять из девяти этажей, а общая ее вместимость составит около 300 номеров. Фасады здания облицуют плиткой серо-бежевого цвета с вертикальными светлыми вставками. На уровне первого этажа будет предусмотрено покрытие из серого керамогранита.

На первом этаже здания появятся лобби с баром, конференц-зал и группа переговорных. Перед зданием гостиницы будет предусмотрена автомобильная парковка.

Ранее стало известно что мэр Москвы Сергей Собянин посетил недавно построенную школу в поселке Северный.