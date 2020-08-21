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Выставка гортензий пройдет в «Аптекарском огороде» в Москве 

ТАСС 39 минут назад
Выставка гортензий пройдет в «Аптекарском огороде»
Фото: РИА Новости
Выставку гортензий и других осенних цветов, выращенных цветоводами Москвы и Подмосковья, откроют 31 августа в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу.

"Посетителям представят множество растений, наиболее популярных в это время года, включая астильбы, флоксы, астры, георгины, гелениумы, рудбекии, василистники, горцы, хосты, злаки, травы, ивы, клены, скумпии, лапчатки, хвойные. В центре внимания окажутся как новые сорта метельчатых гортензий, так и популярные декоративные сорта", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что среди древовидных гортензий особый интерес представляет сорт "Эмеральд Лейс". Также покажут некоторые сорта крупнолистной гортензии.
Во время выставки будут проходить консультации по агротехнике и ассортименту растений. Также запланирован мастер-класс по различным вариантам обрезки метельчатых гортензий. Понравившиеся растения можно будет заказать на выставке у организаторов — членов секции "Розы и декоративные кустарники" клуба "Цветоводы Москвы на Новинском".
Выставка продлится до 4 сентября.
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Новости Москвы , МГУ , Московская область
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