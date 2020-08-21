В 15 парках Москвы отметят День флага России

"На территориях парков продолжают действовать ограничения. Поэтому аниматоры в масках и перчатках будет раздавать памятные сувениры на специальной стойке. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты", — сообщили в пресс-службе.