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Праздничную акцию в День флага России запустят в 15 парках Москвы 

ТАСС 4 часа назад
В 15 парках Москвы отметят День флага России
Фото: РИА Новости
Праздничную акцию в честь Дня государственного флага России 22 августа запустят в 15 парках Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосгорпарка.

"На территории 15 парков состоится тематическая акция, приуроченная к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Гостей парка ждут поздравления от аниматоров и памятные сувениры с 12:00 до 17:00", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что в праздничный день на каждой территории парка планируется раздать 3 500 сувениров с изображением государственного флага РФ.

"На территориях парков продолжают действовать ограничения. Поэтому аниматоры в масках и перчатках будет раздавать памятные сувениры на специальной стойке. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты", — сообщили в пресс-службе.

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Новости Москвы , День флага России
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