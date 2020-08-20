Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом 

ТАСС 42 минуты назад
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Фото: ТАСС
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 710 человек с коронавирусом. На 20 августа в Москве зафиксировано более 255,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 201,6 тыс. пациентов.
Коронавирусом в мире заразились более 22,4 млн человек, около 787 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом,
зарегистрировано 942 106 случаев заражения, выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
ТАСС: последние новости
В Москве школьников переведут на "дистанционку", если у одноклассников обнаружат COVID-19 В Москве школьников переведут на "дистанционку", если у одноклассников обнаружат COVID-19 Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года Около 1,5 тыс. объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с 2011 года Ряд улиц в Москве перекроют 22 августа из-за проведения ночного забега Ряд улиц в Москве перекроют 22 августа из-за проведения ночного забега
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Никого не зарубил»: Ефремова оправдали
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение