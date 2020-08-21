Волонтеры Москвы раздадут 50 тысяч лент триколора

"В Москве 22 августа будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. Традиционно в эту праздничную дату добровольцы подарят горожанам и гостям столицы ленточки триколора . На главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров около 200 волонтеров Москвы будут дарить горожанам главный символ праздника", — рассказал собеседник агентства.
"Когда есть возможность поделиться с горожанами какими-либо памятными сувенирами, лентами, значками и чем-то другим, волонтеры с удовольствием делают это. Внутри добровольческого движения участников подобных акций мы называем волонтерами настроения. Праздничная акция пройдет с 11:00 до 17:00", — процитировали в сообщении директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского.