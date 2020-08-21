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Волонтеры Москвы раздадут 50 тыс. лент триколора в День Государственного флага 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Волонтеры Москвы раздадут 50 тысяч лент триколора
Фото: РИА Новости
Порядка 50 тыс. лент триколора раздадут волонтеры столицы 22 августа, в честь Дня Государственного флага. Всего к акции присоединятся около 200 добровольцев, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Мосволонтер".

"В Москве 22 августа будет отмечаться День Государственного флага Российской Федерации. Традиционно в эту праздничную дату добровольцы подарят горожанам и гостям столицы ленточки триколора . На главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров около 200 волонтеров Москвы будут дарить горожанам главный символ праздника", — рассказал собеседник агентства.

На территории Москвы будет более 40 точек, где волонтеры будут раздавать ленты триколора.

"Когда есть возможность поделиться с горожанами какими-либо памятными сувенирами, лентами, значками и чем-то другим, волонтеры с удовольствием делают это. Внутри добровольческого движения участников подобных акций мы называем волонтерами настроения. Праздничная акция пройдет с 11:00 до 17:00", — процитировали в сообщении директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского.

День Государственного флага РФ отмечается в России с 1994 года.
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Новости Москвы , Другое , День флага России , Дмитрий Покровский , ИТАР-ТАСС
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