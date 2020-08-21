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В Москве выявили ещё 690 случаев заражения коронавирусом 

News.ru и ещё 23 4 часа назад
В Москве выявили еще 690 случаев заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
За последние сутки на территории Москвы выявили ещё 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 21 августа сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.
Теперь число заражённых коронавирусом жителей города превысило 253 тысячи человек. В Москве с начала пандемии 197 962 пациента с диагностированным COVID-19. Из них 819 москвичей выписали из больниц по выздоровлении за прошедшие 24 часа.
Жертвами инфекции за последние сутки стали девять жителей города. Всего в Москве с начала пандемии умерли 4666 человек.
В России за минувшие сутки выявлено 4870 новых случаев заражения. С начала пандемии в стране заболели 946 976 человек.
Кроме того, за сутки 5817 пациентов выздоровело. Общее число излечившихся достигло отметки в 761 330. Также зафиксировано 90 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 16 189 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы России с наиболее высоким индексом заражения коронавирусной инфекцией.
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