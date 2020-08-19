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Белоруссия в огне. Главное

В мэрии Москвы опровергли слухи о планах закрытия предприятий

BFM.RUиещё 16
1 час назад
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Ситуация с коронавирусом в столице стабильная, заверил заммэра Владимир Ефимов
В мэрии Москвы опровергли слухи о закрытии предприятий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Власти столицы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом, передает ТАСС.
Ситуация сегодня остается стабильной, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
Так он ответил на просьбу прокомментировать появившиеся в последнее время слухи о том, что власти готовятся ввести в городе новые ограничения.
Ефимов сказал, что информация родилась непонятно откуда. Город готов к любому варианту развития событий, но оснований закрывать предприятия нет.
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Новости Москвы,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,ИТАР-ТАСС,
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