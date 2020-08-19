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На западе Москвы появится новая прогулочная зона 

Rambler News Service и ещё 8 3 часа назад
На западе Москвы появится новая прогулочная зона
Фото: mos.ru
Новая прогулочная зона появится на улице Герасима Курина в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, сообщает NEWS.ru со ссылкой на заместителя мэра города Петра Бирюкова.

«Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха», — отметил он.

По улице Герасима Курина проходит пешеходный маршрут к станциям метрополитена и МЦД-1 «Славянский бульвар». После открытия станции Московских центральных диаметров проходимость улицы стала больше, однако дорога оказалась неудобной для пешеходов.
В зонах отдыха на улице установят качели и лавочки, вдоль бульвара появятся 200 фонарей. Специалисты разобьют порядка 40 тыс. кв. м газона и высадят свыше 1 тыс. деревьев и 700 кустарников.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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