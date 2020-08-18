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В Москве рассказали о графике работы праздничных площадок в День города 

RT на русском и ещё 3 47 минут назад
График работы праздничных площадок в День города
Фото: АГН «Москва»
Праздничные площадки в День города в Москве будут работать 5 и 6 сентября с 10:00 до 22:00.
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Запланированы исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения.
90 музеев и выставочных залов сделают бесплатный доступ.
Все мероприятия состоятся с соблюдением правил санитарной безопасности. Например, участники пленэров должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. Вход на некоторые акции организуют по предварительной записи.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинска приняли решение о проведении Дня города, большая часть мероприятий пройдёт в онлайн-режиме.
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