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В Москве выявили ещё 693 заболевших COVID-19 

News.ru и ещё 18 4 часа назад
В Москве выявили ещё 693 заболевших COVID-19
Фото: РИА Новости
Врачи подтвердили ещё 693 диагноза COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 690 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Как информирует столичный оперштаб, за сутки после лечения от COVID-19 из медучреждений выписали 1155 пациентов. Таким образом, число жителей столицы, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 199 117. Накануне сообщалось об 11 скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19.
За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Лидерами по числу выявленных инфицированных, помимо Москвы, являются Санкт-Петербург — 157, следом идут Свердловская и Московская области — 149 и 145 соответственно и Ставропольский край — 128.
При этом 29% заболевших не имели никаких симптомов. За минувшие сутки зафиксировано 132 летальных исхода, полностью выздоровели 6 527 человек.
11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований, писал NEWS.ru
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Новости Москвы , Минздрав РФ
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