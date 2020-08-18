В Москве выявили ещё 693 заболевших COVID-19 

Врачи подтвердили ещё 693 диагноза COVID-19 у жителей Москвы . Накануне сообщалось о 690 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Как информирует столичный оперштаб, за сутки после лечения от COVID-19 из медучреждений выписали 1155 пациентов. Таким образом, число жителей столицы, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 199 117. Накануне сообщалось об 11 скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 4 748 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Лидерами по числу выявленных инфицированных, помимо Москвы, являются Санкт-Петербург — 157, следом идут Свердловская и Московская области — 149 и 145 соответственно и Ставропольский край — 128.

При этом 29% заболевших не имели никаких симптомов. За минувшие сутки зафиксировано 132 летальных исхода, полностью выздоровели 6 527 человек.