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В Москве очистят от ила и укрепят берега 15 прудов 

ИА Regnum 3 часа назад
В Москве очистят от ила и укрепят берега 15 прудов
Фото: РИА Новости
На территории Москвы до конца 2020 года реконструируют 15 прудов. Об этом 18 августа сообщил вице-мэр Москвы Пётр Бирюков.

«Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоёмов, специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о благоустройстве», — сказал он.

По словам вице-мэра, работы на некоторых водоёмах уже ведутся. В планах городских служб реконструировать береговые укрепления, очистка дна от ила и восстановительные работы.
Уже проводится восстановление Верхнего и Нижнего прудов на улице Кравченко, пруда в Ново-Переделкино, а также Деревлевского пруда на юго-западе столицы. Уже благоустроен Большой Старомарковый пруд, начинается очистка от ила пруда Заболотье.
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