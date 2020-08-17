Названа средняя зарплата учителей в Москве 

"Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысяч рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу "Московская электронная школа" — ред.), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.
"Полученные средства направляются только на материальное поощрение педагогов и сотрудников. Порядок назначения и размер данной стимулирующей выплаты определяет школа", — добавили в пресс-службе департамента.