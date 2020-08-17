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Названа средняя зарплата учителей в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Названа средняя зарплата учителей в Москве
Фото: ТАСС
Столичный департамент образования и науки опроверг сообщения о низкой зарплате учителей школ Москвы, их средняя зарплата составляет более 116 тысяч рублей.
Ранее "Известия" со ссылкой на исследование аналитического центра "Авито Работа" сообщили, что средняя зарплата учителей в России составила менее 31 тысячи рублей по итогам II квартала 2020 года, а средняя зарплата московских педагогов — 51,6 тысячи рублей.

"Информация о заработной плате учителей в московских школах, опубликованная в газете "Известия", не соответствует действительности. В соответствии с официальными данными Росстата, средняя зарплата учителей за 2019 год в целом по Москве составляла 116,7 тысячи рублей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

В пресс-службе сообщили, что зарплата учителей включает оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году, а также разовые премии по результатам работы в текущем учебном году.

"Кроме этого, классные руководители получают ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере до 12,5 тысяч рублей при наполняемости класса в 25 человек. Также учителя города, которые активно используют МЭШ (онлайн-платформу "Московская электронная школа" — ред.), дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц, а авторы наиболее популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы за вклад в развитие МЭШ в размере до 300 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, за достижение высоких результатов в образовательной деятельности столичным школам ежегодно присуждаются гранты мэра Москвы.

"Полученные средства направляются только на материальное поощрение педагогов и сотрудников. Порядок назначения и размер данной стимулирующей выплаты определяет школа", — добавили в пресс-службе департамента.

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Новости Москвы , Образование , Общество , Росстат , Правительство Москвы , газета "Известия" , РИА Новости
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