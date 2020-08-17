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Столичные власти опровергли информацию о низкой зарплате учителей в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 59 минут назад
Власти опровергли информацию о низкой зарплате учителей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Средняя зарплата московских педагогов составляет более 116 тысяч рублей. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, опровергая информацию в СМИ о том, что у городских учителей низкая зарплата.
Отмечается, что зарплата столичных педагогов состоит из нескольких частей. В частности, в нее входит оклад, постоянные стимулирующие выплаты за результативность работы в предыдущем учебном году. Также в зарплату включены разовые премии по результатам работы в нынешнем учебном году.
В ведомстве уточнили, что классные руководители получают еще ежемесячное городское вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. Данная выплата составляет до 12,5 тысячи рублей при наполняемости класса в 25 человек. Помимо этого, педагоги, активно использующие сервисы Московской электронной школы, дополнительно получают 10 тысяч рублей в месяц. В свою очередь авторы самых популярных и востребованных материалов могут претендовать на получение грантов правительства Москвы в размере до 300 тысяч рублей.
В департаменте добавили, что столичным школам каждый год присуждаются гранты мэра Москвы за достижение высоких результатов в образовательной сфере. В итоге полученные денежные средства направляются на материальное поощрение педагогов и сотрудников, передает ТАСС.
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Новости Москвы , Образование , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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