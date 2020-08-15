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Археологи за последние 9 лет нашли в столице более 45 тыс. артефактов 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Археологи за 9 лет нашли более 45 тыс. артефактов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков
В Москве за последние девять лет археологи обнаружили 45 тысяч артефактов, в этом году раскопки будут вестись на почти 200 площадках города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"15 августа в России отмечают День археолога — неофициальный праздник необычных ученых, которые не сидят в кабинетах, а ищут сокровища буквально под ногами. Только за последние девять лет московские археологи нашли 45 тысяч артефактов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в нынешнем году специалисты будут проводить раскопки примерно на 200 площадках. Главные расположены на пересечении улицы Большой Полянки и Старомонетного переулка, на Китай-городе на месте бывших Теплых торговых рядов, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье. Кроме того, специалисты проводят работы в Столбово-1 в поселении Сосенском.
В материале говорится, что культурный слой Москвы местами превышает 10 метров, поэтому специалистам удается отыскать артефакты с историей. Зачастую раскопки проводят перед ремонтными и строительными работами, а также при благоустройстве улиц.
Как рассказал заместитель генерального директора компании "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович, от предшествующих поколений археологов осталось множество сведений о памятниках, которые были найдены.

"К сожалению, зачастую они сводятся к точке на карте. Чтобы взять их под надежную охрану, нужно четко определить их границы", — приводятся в материале слова Берковича.

Он добавил, что в последние годы большие работы были проведены в ТиНАО.
Как стало известно ранее, специалисты Института археологии Российской академии наук, возобновившие в июле раскопки на территории Кремля, нашли предметы, которые в XV-XIV веках принадлежали знати высокого ранга.
Как уточняется, среди новых находок — уникальная коллекция воинского снаряжения, предметов христианского культа и бытовых вещей, связанных с обиходом московской элиты XIV-XV веков. Это порядка 30 пластин от панцирного доспеха, деталь шлема, наконечники стрел, монеты великого князя Василия Дмитриевича (1389-1425), свинцовые пломбы для опечатывания товаров, стиль для письма на бересте и воске редкой формы.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Беркович , РАН , Правительство Москвы
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