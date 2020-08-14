Москву охватила пневмония 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и некоронавирусной пневмонией в столице.

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний, не коронавирусных, а обычных пневмоний. Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит ТАСС.

По словам московского градоначальника, в преддверии сезонного всплеска респираторных инфекций жителям города надо «как можно раньше, как можно больше» прививаться от гриппа.

Как сообщал «Рамблер», ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинация против гриппа в этом году начнется раньше обычного и будет более масштабной. Особенное внимание будет уделяться вакцинации школьников.

За последние сутки в Москве было зарегистрировано 688 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 250 991 заболевший. Выздоровели 194 823 человека, скончались 4 633.