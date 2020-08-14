Собянин уволил главу управы района Ховрино

Все новости на карте

"Освободить Коля Виктора Афанасьевича от замещаемой должности главы управы района Ховрино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", — указано в документе.

Коль покинул должность по собственной инициативе.

Ранее в конце июля Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Татьяны Чуевой с поста заместителя начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы. Она также решила отказаться от полномочий самостоятельной.