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Выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог в Москве 

Москва24 44 минуты назад
Выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На четырех участках дорог в столице организуют выделенные полосы для общественного наземного транспорта. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители департамента транспорта.

"20 августа 47 маршрутов наземного транспорта поедут еще быстрее — на четырех участках появятся долгожданные выделенные полосы для общественного транспорта", — заявили в пресс-службе Дептранса.

По данным ведомства, выделенные полосы для транспорта появятся на участке Калужского шоссе — от деревни Городище до Юрова, на улице Большой Дорогомиловской в направлении области (Бородинский мост — улица Смоленская). Кроме того, "выделенки" будут введены на участке от улицы Самотечной и от улицы Делегатской до Садового кольца, а также на площади Киевского вокзала.
При этом на Калужском шоссе выделенная полоса будет действовать только в будние дни, в отличие от остальных участков.

"Новые выделенные полосы позволят сделать поездки не только быстрее, но и безопаснее", — заключили в столичном ведомстве.

Ранее говорилось, что "вафельную" разметку нанесут еще на семи московских перекрестках до конца этого лета. Ее начали наносить в Москве на особенно загруженных перекрестках.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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