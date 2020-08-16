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Названа дата массовой вакцинации от гриппа и ОРВИ в Москве 

Мослента и ещё 32 2 часа назад
Названа дата массовой вакцинации от гриппа и ОРВИ
Фото: РИА Новости
Массовая вакцинация от гриппа и ОРВИ в Москве начнется 1 сентября. Дату назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.
По словам градоначальника, в 2019 году было привито семь миллионов москвичей.

«В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что все равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнем это с 1 сентября», — рассказал он.

Собянин также отметил, что несмотря на активную жизнь города, ситуация с коронавирусом стабильная, однако расслабляться не стоит.
14 августа Собянин рассказал, что в Москве сейчас наблюдается рост числа случаев ОРВИ, гриппа и обычной пневмонии, поэтому жителям столицы необходимо прививаться от гриппа. По его словам, при развитии болезней в серьезную стадию наложение двух инфекционных процессов может плохо закончиться. Поэтому градоначальник призвал как можно раньше и как можно больше прививаться от гриппа.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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