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На Авиационной улице в районе Шереметьево изменилась схема движения 

Москва24 и ещё 1 41 минуту назад
На Авиационной улице изменилась схема движения
Фото: Москва 24/Роман Васильев
В районе Шереметьево на улице Авиационная скорректировали схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 14 августа в связи с реконструкцией дороги в районе терминалов B и С аэропорта Шереметьево скорректирована схема движения автотранспорта по улице Авиационная", — заявили в ведомстве.

На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам. На других участках дороги планируется заменить дорожное покрытие и обновить инженерные коммуникации.
Работы по реконструкции Авиационной улицы планируется завершить до конца 2020 года.
Ранее стало известно, что 16 августа будет перекрыто движение транспорта в районе Смоленской улицы. Ограничения введут на период киносъемок.
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