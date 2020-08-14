На Авиационной улице изменилась схема движения

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В районе Шереметьево на улице Авиационная скорректировали схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 14 августа в связи с реконструкцией дороги в районе терминалов B и С аэропорта Шереметьево скорректирована схема движения автотранспорта по улице Авиационная", — заявили в ведомстве.

На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам. На других участках дороги планируется заменить дорожное покрытие и обновить инженерные коммуникации.

Работы по реконструкции Авиационной улицы планируется завершить до конца 2020 года.

Ранее стало известно, что 16 августа будет перекрыто движение транспорта в районе Смоленской улицы. Ограничения введут на период киносъемок.