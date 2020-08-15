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Погода в Москве: Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве 15 августа 

ТАСС и ещё 16 1 час назад
В субботу столицу ждет облачная погода
Фото: mos.ru
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.
Ветер северо-западный, западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.
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Новости Москвы , Погода
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