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В Москве подешевели поездки на такси 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
В Москве подешевели поездки на такси
Фото: РИА Новости
В 2020 году в Москве снизились цены на поездок в такси. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Особой популярностью сервисы такси пользуются в том числе из-за снижения цен на поездки», — рассказали в пресс-службе.

Согласно информации департамента, сейчас средняя цена поездки на 7% ниже, чем в 2019 году.

«Стоимость поездки в такси по Москве во втором квартале (с апреля по июнь) 2020 года составила 430 рублей — на 7% меньше, чем в прошлом году», — говорится в информации.

В департаменте уточнили, что в 2019 году поездки обходились в среднем в 464 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, ваще всего в июле москвичи вызывали такси к деловому центру «Москва-Сити», в центр города и на Белорусский вокзал и Таганскую площадь.
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