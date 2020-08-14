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Погода в Москве: в Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется летняя погода 

ТАСС и ещё 6 35 минут назад
Летняя погода вернется в Москву
Фото: РИА Новости
Летняя погода вернется в Москву в воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22-23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы", — сказал он.

По словам Вильфанда, аналогичная погода будет и в понедельник, и во вторник. Но начнет она улучшаться уже в пятницу, хотя температура будет еще низкой. "Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше: можно будет выходить смело на улицу, и зонтик уже будет не так необходим", — отметил метеоролог.
По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 16-18 градусов тепла, в субботу — плюс 18-20 градусов, в воскресенье — 21-23 градуса тепла.
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Новости Москвы , Общество , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
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