Летняя погода вернется в Москву

"В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22-23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы", — сказал он.

По словам Вильфанда, аналогичная погода будет и в понедельник, и во вторник. Но начнет она улучшаться уже в пятницу, хотя температура будет еще низкой. "Холодно, градуса на три-четыре ниже нормы, но осадков будет уже заметно меньше: можно будет выходить смело на улицу, и зонтик уже будет не так необходим", — отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 16-18 градусов тепла, в субботу — плюс 18-20 градусов, в воскресенье — 21-23 градуса тепла.