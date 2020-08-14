В Бибирево построят новый ФОК с бассейном 

«Здание физкультурного комплекса на ул. Белозерская, д. 14 снесут, а участок передадут департаменту капитального ремонта Москвы до середины октября этого года. Бассейн начали сносить этим летом. В несущих конструкциях здания еще в 2011 году обнаружили трещины. В целях безопасности с января 2015 года эксплуатация бассейна была прекращена, еще через год вход в здание закрыли», — говорится в сообщении.