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В Бибирево построят новый ФОК с бассейном 

Москва меняется и ещё 4 4 часа назад
В Бибирево построят новый ФОК с бассейном
Фото: Москва меняется
В столичном районе Бибирево в 2022 году построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Здание физкультурного комплекса на ул. Белозерская, д. 14 снесут, а участок передадут департаменту капитального ремонта Москвы до середины октября этого года. Бассейн начали сносить этим летом. В несущих конструкциях здания еще в 2011 году обнаружили трещины. В целях безопасности с января 2015 года эксплуатация бассейна была прекращена, еще через год вход в здание закрыли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану в новом здании ФОКа будут бассейн длиной 25 м, игровой зал и спортзал для общей физической подготовки. В скором времени пройдет конкурс, по итогам которого определят строительного подрядчика.
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