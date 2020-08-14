В Бибирево построят новый ФОК с бассейном 

В столичном районе Бибирево в 2022 году построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Здание физкультурного комплекса на ул. Белозерская, д. 14 снесут, а участок передадут департаменту капитального ремонта Москвы до середины октября этого года. Бассейн начали сносить этим летом. В несущих конструкциях здания еще в 2011 году обнаружили трещины. В целях безопасности с января 2015 года эксплуатация бассейна была прекращена, еще через год вход в здание закрыли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по плану в новом здании ФОКа будут бассейн длиной 25 м, игровой зал и спортзал для общей физической подготовки. В скором времени пройдет конкурс, по итогам которого определят строительного подрядчика.