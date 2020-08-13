В школьных столовых Москвы обновили меню горячих блюд 

С нового учебного года в школах столицы появится обновленное меню горячего питания. Председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова сообщила об этом агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, из меню было решено убрать все блюда, которые дети «не любят». Теперь в рационе будет только то, чем они питаются с удовольствием. Например, называются рисовая, пшенная и гречневая каши. За рационом и качеством питания, а также предпочтениями школьников внимательно следят специалисты образовательных организаций, Роспотребнадзора , департамента образования и науки Москвы, инспекции по качеству питания. В каждой школе создана комиссия по питанию, в которую входят педагоги и родители.

При этом рацион сбалансирован по всем необходимым показателям. В нем содержится необходимое детям количество белков, жиров и углеводов.

Подготовились школьные столовые и к работе в новых санитарных условиях. Были закуплены средства для обеззараживания поверхностей. Питаться одновременно станут как можно меньше ребят.