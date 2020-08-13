Решена судьба школьных линеек в Москве 

Новый учебный год в Москве начнется 1 сентября и пройдет без торжественных линеек. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек, но учебный процесс начнется 1 сентября», — приводит его слова оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

По словам градоначальника, учащимся не нужно будет носить медицинские маски и перчатки в школах, однако передвижение детей между кабинетами будет ограничено.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в Москве было зарегистрировано 692 случая заражения коронавирусом. Всего в столице выявлено 250 303 заболевших. Выздоровели 193 473 человек, скончались 4 622.