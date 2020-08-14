Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Участок Сокольнической линии метро закроют с 15 августа 

Москва24 и ещё 1 58 минут назад
Участок Сокольнической линии метро закроют с 15 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Сокольнической линии столичного метрополитена закроют для пассажиров с 15 по 19 августа. Там будут проводить ремонтные работы. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 14 августа 2020 года будут работать в обычном режиме, до закрытия метро в 1:00. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"С 15 по 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути", — говорится в сообщении.

Предполагается, что специалисты продолжат устанавливать на данном участке современный бесстыковой путь. Сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути планируют завершить к концу августа.
На время закрытия участка для пассажиров будут курсировать бесплатные маршруты КМ, а также регулярные маршруты наземного транспорта.
А с 22 августа станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров на год.
На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Вестибюлю станции вернут исторический облик, а три эскалатора заменят.
На время закрытия станции будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ наземного транспорта от "Рижской" до "Проспекта Мира". Работать он будет с 5:30 до 2:00.
Для компенсационных автобусов организуют выделенную полосу. Она появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Движение такси на проспекте Мира от дома 26, строения 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15 запретят.
Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Москва24: последние новости
В Москве потребуется сохранять масочный режим – Собянин В Москве потребуется сохранять масочный режим – Собянин В Гидрометцентре назвали сроки возвращения летней погоды в Москву В Гидрометцентре назвали сроки возвращения летней погоды в Москву Первый дом по программе реновации расселили в ЦАО Первый дом по программе реновации расселили в ЦАО
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
Симоньян раскрыла секрет своего похудения
В США ввели в строй новый корабль ВМС «Сент-Луис»
В США ввели в строй новый корабль ВМС «Сент-Луис»
Xiaomi представила «прозрачный» телевизор
Xiaomi представила «прозрачный» телевизор
«Уходи! Уходи! Уходи!»: Шнуров вмешался в протесты в Белоруссии
«Уходи! Уходи! Уходи!»: Шнуров вмешался в протесты в Белоруссии
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
00:30
Вышвыривание буйного мужчины из самолета попало на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
01:05
Опубликовано видео маневров ОТРК «Искандер М»
Армия
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
00:51
Появилось видео пожара на ТЭЦ в Ачинске
Происшествия
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
01:35
Двухлетний гений-скейтбордист попал на видео
В мире
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
04:01
Появилось видео забастовок предприятий в Беларуси
В мире
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
00:18
Белорусский военный выкинул форму и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение