Участок Сокольнической линии метро закроют с 15 августа 

Участок Сокольнической линии столичного метрополитена закроют для пассажиров с 15 по 19 августа. Там будут проводить ремонтные работы. Станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" до 14 августа 2020 года будут работать в обычном режиме, до закрытия метро в 1:00. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"С 15 по 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути", — говорится в сообщении.

Предполагается, что специалисты продолжат устанавливать на данном участке современный бесстыковой путь. Сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути планируют завершить к концу августа.

На время закрытия участка для пассажиров будут курсировать бесплатные маршруты КМ, а также регулярные маршруты наземного транспорта.

А с 22 августа станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров на год.

На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Вестибюлю станции вернут исторический облик, а три эскалатора заменят.

На время закрытия станции будет организован бесплатный компенсационный маршрут КМ наземного транспорта от "Рижской" до "Проспекта Мира". Работать он будет с 5:30 до 2:00.

Для компенсационных автобусов организуют выделенную полосу. Она появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Движение такси на проспекте Мира от дома 26, строения 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15 запретят.