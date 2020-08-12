Пробки на дорогах оцениваются в 7 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный), на северо-западе (в районах Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районеах Крылатское и Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Орехово-борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Ивановское).

На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский), на юге (Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Люблино), на северо-востоке (в районах Бибирево и Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, а также проспекте Мира.

Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой, Кремлевской, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Софийской, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Солянка, Маросейка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, а также в Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит пять баллов, а в 21:00 — четыре балла.