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Названа сумма штрафов москвичам без масок 

Артём Кульша 1 час назад
Названа сумма штрафов москвичам без масок
Фото: РИА Новости
Пассажиры общественного транспорта Москвы были оштрафованы почти на 240 миллионов рублей за отсутствие защитных масок и перчаток. Об этом заместитель руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Олег Иванов сообщил ТАСС.
12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве стало запрещено пользоваться общественным транспортом без масок и перчаток. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Нарушение этого требования влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

«За время действия режима мы проверили более 220 тысяч транспортных средств и выписали более 47 тысяч постановлений на сумму 237,4 миллиона рублей», — сообщил сегодня Иванов.

Он рассказал, что проверки соблюдения масочно-перчаточного режима проходят ежедневно и выборочно в наземном транспорте, пригородном железнодорожном транспорте, в вагонах и вестибюлях метрополитена, а главная их цель — не выписывание штрафа, а обеспечение безопасности пассажиров.
В конце июля пользователи метро Москвы сообщили об увеличении числа проверок соблюдения масочного режима с участием контролеров метро и сотрудников полиции. В столичном управлении Министерства внутренних дел (МВД) России сообщили, что рейды организует и составляет протоколы «Организатор перевозок».
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Новости Москвы , Олег Иванов , МВД , ИТАР-ТАСС
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