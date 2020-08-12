Названа сумма штрафов москвичам без масок 

Пассажиры общественного транспорта Москвы были оштрафованы почти на 240 миллионов рублей за отсутствие защитных масок и перчаток. Об этом заместитель руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Олег Иванов сообщил ТАСС.

12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве стало запрещено пользоваться общественным транспортом без масок и перчаток. Это было сделано в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Нарушение этого требования влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

«За время действия режима мы проверили более 220 тысяч транспортных средств и выписали более 47 тысяч постановлений на сумму 237,4 миллиона рублей», — сообщил сегодня Иванов.

Он рассказал, что проверки соблюдения масочно-перчаточного режима проходят ежедневно и выборочно в наземном транспорте, пригородном железнодорожном транспорте, в вагонах и вестибюлях метрополитена, а главная их цель — не выписывание штрафа, а обеспечение безопасности пассажиров.