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Орланы-белохвосты в Московском зоопарке принесли потомство 

Москва24 и ещё 2 2 часа назад
Птенцы орланов-белохвостов вылупились в зоопарке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном зоосаде вылупились птенцы редких орланов-белохвостов. Этот вид хищных птиц внесен в Международную Красную книгу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Появление на свет малышей орланов-белохвостов — важное событие для нашего зоопарка. Скрытные хищники редко дают потомство в неволе, если их беспокоит шум посетителей. Зоологи создали для пары пернатых условия, приближенные к естественным", — сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, для птиц были обустроены укромные места, где они могут отдохнуть от гостей зоопарка.

Орланы-белохвосты в специальных нишах в декоративных скалах выводили потомство. Для этого им пришлось соорудить гнездо из березовых и еловых веток.

"Как мать, так и отец высиживали яйца, а после появления птенцов вместе кормили потомство", — отмечает Акулова.

Птенцы порядка двух месяцев скрывались от посторонних глаз в гнезде, за их безопасностью следили родители. В связи с этим орнитологи еще не осмотрели новорожденных птенцов. По внешнему виду, как считают специалисты, могли вылупиться самец и самка. Так, самка значительно крупнее своего брата, допускают зоологи.
В настоящий момент птенцы самостоятельно берут пищу. Основу рациона белохвостов, которые живут в зоопарке, составляют грызуны, перепелки, карпы, селедка, а также горбуша.
Эти птенцы уже скоро достигнут размеров взрослых птиц, но их тела пока покрыты детским оперением. Найти новых обитателей зоопарка гости смогут в вольере "Скала хищных птиц", он находится на старой территории зоосада. Кроме родителей и двух птенцов, там есть взрослая самка.
Орланы-белохвосты в природе встречаются почти на всей территории Евразии. Хищники почти полностью исчезли к началу XX века. Живут они в природе около 25 лет.
Ранее четыре детеныша джейрана родились в зооцентре Московского зоопарка. Отмечается, что в данном Центре воспроизводства обитает 11 джейранов.
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Новости Москвы , Светлана Акулова , Правительство Москвы
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