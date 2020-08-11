Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток МЦК после отмены самоизоляции восстановился до 95% от уровня прошлого года 

ТАСС 55 минут назад
Пассажиропоток МЦК почти восстановился
Фото: РИА Новости
Число пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) достигло 400 тыс. в сутки, что составляет 95% от прошлогодних показателей за аналогичный период. Об этом ТАСС во вторник сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В понедельник, 10 августа, "Ласточки" перевезли по МЦК более 400 тыс. человек — 95% от такого же дня в прошлом году. В топ-3 самых востребованных станций вошли "Площадь Гагарина", "Нижегородская" и "Кутузовская" с пассажиропотоком от 24 тыс. до 32 тыс. человек в сутки", — сообщил он.

Ликсутов объяснил, что на восстановлении также положительно сказались ввод Некрасовской линии, развитие прилегающих территорий вокруг станций и интеграция с железнодорожными станциями. Кроме того, в ноябре 2019 года МЦК перешло на четырехминутный интервал движения поездов в час пик — это также повлияло на увеличение числа пассажиров.

"Московское центральное кольцо — одна из линий, открытых за последние пять лет, и такие темпы восстановления пассажиропотока лучше всего отражают ее удобство и востребованность у москвичей", — сказал заммэра.

Он добавил, что при росте числа пассажиров необходимо продолжать заботиться о себе и окружающих: соблюдать дистанцию 1,5 м от других людей, носить маску и дезинфицировать руки, — для этого на станциях метро, МЦК, МЦД и пригорода установлено 2,8 тыс. санитайзеров.

"Пусть эти три правила станут такими же привычными, как придержать входную дверь на станцию или снять рюкзак в вагоне", — заключил Ликсутов.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
ТАСС: последние новости
Выставка русского деревянного зодчества открылась на ВДНХ в Москве Выставка русского деревянного зодчества открылась на ВДНХ в Москве Выставку к 85-летию Табакова откроют в Москве Выставку к 85-летию Табакова откроют в Москве Движение на Большой Академической улице в Москве ограничено до одной полосы Движение на Большой Академической улице в Москве ограничено до одной полосы
Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Кадыров назвал проблему российской вакцины
01:45
Кадыров назвал проблему российской вакцины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение