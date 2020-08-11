Пассажиропоток МЦК почти восстановился

Число пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) достигло 400 тыс. в сутки, что составляет 95% от прошлогодних показателей за аналогичный период. Об этом ТАСС во вторник сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"В понедельник, 10 августа, "Ласточки" перевезли по МЦК более 400 тыс. человек — 95% от такого же дня в прошлом году. В топ-3 самых востребованных станций вошли "Площадь Гагарина", "Нижегородская" и "Кутузовская" с пассажиропотоком от 24 тыс. до 32 тыс. человек в сутки", — сообщил он.

Ликсутов объяснил, что на восстановлении также положительно сказались ввод Некрасовской линии, развитие прилегающих территорий вокруг станций и интеграция с железнодорожными станциями. Кроме того, в ноябре 2019 года МЦК перешло на четырехминутный интервал движения поездов в час пик — это также повлияло на увеличение числа пассажиров.

"Московское центральное кольцо — одна из линий, открытых за последние пять лет, и такие темпы восстановления пассажиропотока лучше всего отражают ее удобство и востребованность у москвичей", — сказал заммэра.

Он добавил, что при росте числа пассажиров необходимо продолжать заботиться о себе и окружающих: соблюдать дистанцию 1,5 м от других людей, носить маску и дезинфицировать руки, — для этого на станциях метро, МЦК, МЦД и пригорода установлено 2,8 тыс. санитайзеров.

"Пусть эти три правила станут такими же привычными, как придержать входную дверь на станцию или снять рюкзак в вагоне", — заключил Ликсутов.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.