17 причалов отремонтировали на Северном речном вокзале

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В столице завершили ремонтные работы на 17 причалах Северного речного вокзала, на сегодняшний день специалисты устанавливают модульные пункты досмотра транспортной безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

На причалах завершены работы по углублению дна до 3,5 метров, капитальный ремонт подпорной стенки и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов.

Сейчас проводится установка семи модульных пунктов досмотра транспортной безопасности. Кроме того, специалисты организуют электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети.

«На набережной будет установлена уменьшенная копия Канала имени Москвы — ручей с моделями шлюзов и подсветкой по всей длине. Дети и взрослые смогут там запускать кораблики, открывать и закрывать шлюзы, параллельно изучая структуру канала», — подчеркнул Бирюков.

Кроме того, на набережной установят скамейки для отдыха сиденья в виде гальки. В южной части объекта будет находиться зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом и кафе.

Благоустройство парка Северного речного вокзала в столице выполнено на 80%, его полностью планируют завершить к сентябрю. Реконструкцию инженерных сетей и коммуникаций уже закончили.