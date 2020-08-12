Москвичей предупредили о похолодании

"В пятницу в Москве уже без осадков, лишь местами по области будет возможен небольшой дождь. В субботу обойдется без осадков, после прохладной ночи, когда под утро в Москве температура понизится до 7-9 градусов, а по области до 5-10 градусов", — следует из прогноза синоптиков.