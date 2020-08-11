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Москомархитектура согласовала проект школы в Некрасовке 

Москва24 и ещё 2 5 часов назад
Москомархитектура согласовала проект школы в Некрасовке
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Согласован проект строительства школы, которая появится в 17-м квартале столичного района Некрасовка. Об этом заявили представители комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
"Москомархитектура согласовала проект школы на 1 тысячу 150 мест в 17-м квартале Некрасовки", — сообщили в пресс-службе организации. По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, общая площадь трехэтажного здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

"В качестве основной отделки фасадов выбраны белые керамогранитные плиты, которые разбавят цветные вставки из того же материала. Различные функциональные объемы подчеркнут с помощью фиолетового, синего, оранжевого, желтого и серого оттенков", — поделился Кузнецов. По его словам, образовательное учреждение построят в рамках Адресной инвестиционной программы столицы.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что главный вход школы получит две отдельные входные группы. В результате на усмотрение дирекции учреждения можно будет разделить потоки учеников разных возрастных групп или сделать одну часть только на вход, а другую только на выход.
В школе предусмотрят центр информации, медицинскую часть, спортзалы, актовый зал на 270 мест, а также столовую. Школа будет в окружении жилой застройки, предусматриваются активные пешеходные связи с близлежащими домами. На прилегающем участке сделают большой спортивный сектор со стадионом.
Ранее говорилось, что строительство детской школы искусств в Печатниках завершится в 2020 году. Общая площадь здания составит 3,5 тысячи квадратных метров.
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