Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи выбрали темы для бесплатных лекций по архитектуре города 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
Москвичи выбрали темы для лекций по архитектуре города
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В проекте "Активный гражданин" завершено голосование, посвященное темам бесплатных образовательных онлайн-лекций. Они будут проводиться на YouTube-канале департамента культурного наследия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Самым популярным вариантом стал "Краеведение Москвы и изучение города", который набрал 20,66%. На второй позиции оказался лекторий "Истории о московских памятниках архитектуры", за него проголосовали 18,22%.
На третьем месте находится вариант "Реставрация Москвы и реставрационные технологии", его выбрали 15,82%. На четвертом и пятом местах — "Архитектурное наследие для детей" и "Международный опыт в сохранении культурного наследия".
На YouTube-площадке департамента культурного наследия доступны лекции архитекторов-реставраторов, археологов, историков, краеведов, а также других экспертов. Кроме того, москвичи смогут там найти мастер-классы и видеоэкскурсии.
Проект "Активный гражданин" действует с 2014 года, за время работы к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. Горожане отвечают на различные вопросы, помогая столице развиваться.
Ранее москвичи выбрали имя для чат-бота метро. Большинство участников отдали предпочтение дежурной по станции Александре.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Москва24: последние новости
Станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году Станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году Собянин рассказал о планах по строительству футбольных стадионов в Москве Собянин рассказал о планах по строительству футбольных стадионов в Москве Проект "Москвастобой" подготовил подборку новых веломаршрутов Проект "Москвастобой" подготовил подборку новых веломаршрутов
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение