Москвичи выбрали темы для лекций по архитектуре города

В проекте "Активный гражданин" завершено голосование, посвященное темам бесплатных образовательных онлайн-лекций. Они будут проводиться на YouTube-канале департамента культурного наследия, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Самым популярным вариантом стал "Краеведение Москвы и изучение города", который набрал 20,66%. На второй позиции оказался лекторий "Истории о московских памятниках архитектуры", за него проголосовали 18,22%.

На третьем месте находится вариант "Реставрация Москвы и реставрационные технологии", его выбрали 15,82%. На четвертом и пятом местах — "Архитектурное наследие для детей" и "Международный опыт в сохранении культурного наследия".

На YouTube-площадке департамента культурного наследия доступны лекции архитекторов-реставраторов, археологов, историков, краеведов, а также других экспертов. Кроме того, москвичи смогут там найти мастер-классы и видеоэкскурсии.

Проект "Активный гражданин" действует с 2014 года, за время работы к нему присоединились более 4,6 миллиона человек. Горожане отвечают на различные вопросы, помогая столице развиваться.

Ранее москвичи выбрали имя для чат-бота метро. Большинство участников отдали предпочтение дежурной по станции Александре.