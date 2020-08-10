Москвичи смогут наблюдать пик летнего звездопада

В ночь на 13 августа придется пик самого популярного и яркого звездопада года — метеорного потока Персеиды, его смогут наблюдать и жители столицы, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Это означает, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту», — говорится в сообщении.

При этом стоит смотреть на северо-восток — на границу созвездий Персея и Кассиопеи. Свечение некоторых метеоров длится до нескольких секунд.

Метеорный поток Персеиды происходит каждый год с 17 июля по 26 августа и активен он с 5 по 23 августа. Пик активности в 2020 году произойдет 12 августа с 16:00 по 19:00 по московскому времени.