73 спортивных объекта построят до конца 2022 года

В период с 2020 по 2022 годы в столице появятся 73 новых спортивных объекта. Об этом в понедельник, 10 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Он отметил, что 45 объектов финансируются городской Адресной инвестиционной программой, остальные 28 реализуются за счет частных инвесторов. Бочкарев добавил, что внимание уделяется строительству спортивных объектов не только для профессионалов, но и для любителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».