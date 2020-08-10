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73 спортивных объекта построят в Москве до конца 2022 года 

Вечерняя Москва и ещё 10 10 августа 2020
73 спортивных объекта построят до конца 2022 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
В период с 2020 по 2022 годы в столице появятся 73 новых спортивных объекта. Об этом в понедельник, 10 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что 45 объектов финансируются городской Адресной инвестиционной программой, остальные 28 реализуются за счет частных инвесторов. Бочкарев добавил, что внимание уделяется строительству спортивных объектов не только для профессионалов, но и для любителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти футбольных стадионов в период с 2020 по 2021 годы.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , АГН "Москва"
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