В Гольяново построят новую станцию метро 

Все новости на карте

Сейчас этот вопрос обсуждается с общественностью

На сайте «Активный гражданин» до 23 августа идёт общественное обсуждение проекта планировки территории линейного объекта — продление Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново. Москвичи предлагают свои решения. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Москомархитектуы.

Благодаря продлению ветки улучшатся условия обслуживания транспортом жителей Гольяново, сократится время в пути, разгрузится наземный пассажирский транспорт и станция «Щёлковская». Новая станция будет обслуживать 60 тысяч человек каждый день, причём значительную часть составят именно жители Гольяново.

Планируется, что новая станция «Гольяново» расположится в северо-восточной части района вблизи жилой застройки. Для комфорта и безопасности жителей здесь будут построены подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами на станцию метрополитена, через Уссурийскую улицу. Остановки наземного пассажирского транспорта будут перенесены ближе к выходам будущей станции.

Прилегающую территорию благоустроят. Новые общественные пространства вокруг станции будут комфортны для пешеходов.