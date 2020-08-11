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В Гольяново построят новую станцию метро 

Вести Подмосковья и ещё 6 1 час назад
В Гольяново построят новую станцию метро
Фото: АГН «Москва»
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На сайте «Активный гражданин» до 23 августа идёт общественное обсуждение проекта планировки территории линейного объекта — продление Арбатско-Покровской линии метро в район Гольяново. Москвичи предлагают свои решения. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Москомархитектуы.
Благодаря продлению ветки улучшатся условия обслуживания транспортом жителей Гольяново, сократится время в пути, разгрузится наземный пассажирский транспорт и станция «Щёлковская». Новая станция будет обслуживать 60 тысяч человек каждый день, причём значительную часть составят именно жители Гольяново.
Планируется, что новая станция «Гольяново» расположится в северо-восточной части района вблизи жилой застройки. Для комфорта и безопасности жителей здесь будут построены подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами на станцию метрополитена, через Уссурийскую улицу. Остановки наземного пассажирского транспорта будут перенесены ближе к выходам будущей станции.
Прилегающую территорию благоустроят. Новые общественные пространства вокруг станции будут комфортны для пешеходов.
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