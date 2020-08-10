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«Летняя карьерная школа» стартует в столице 10 августа 

Москва24 1 час назад
«Летняя карьерная школа» стартует в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы
10 августа в городе стартует образовательный проект правительства города "Летняя карьерная школа". 200 студентов и выпускников вузов столицы ждут интенсивные занятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участники получат востребованные знания, а также смогут развить профессиональные навыки. "Мы стартуем с уникальным развивающим проектом для молодежи. Летняя карьерная школа онлайн — это возможность не выходя из дома за короткое время развить профессиональные и личностные навыки, погрузиться в специфику городских проектов, познакомиться с талантливой молодежью и профессионалами городского управления, попасть в закулисье города и в целом взглянуть на Москву другими глазами", — заявила заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства города Полина Логинова.
Так, ребятам, начинающим карьеру, пришлось проходить отбор. Около пяти тысяч человек подали заявки на карьерном портале. Для этого им требовалось записать видеоинтервью, пройти тестирование.
В 2020 году формат проекта "Летняя карьерная школа" поменялся, теперь лекции и мастер-классы пройдут в онлайн-режиме.
Занятия затронут широкий круг московских проектов, начиная от ключевых направлений инновационного развития и управления городской инфраструктурой до построения успешной карьеры.

"В этом году 200 человек — финалисты летней карьерной школы и в целом лучшие студенты и выпускники вузов — по итогам конкурса попадут на оплачиваемую стажировку в правительство Москвы", — добавила Логинова.

Помимо самой стажировки в правительстве столицы, выпускники школы получат самое важное — востребованные на рынке труда знания. Стажировка там длится шесть месяцев. Студенты старших курсов и выпускники вузов за полгода смогут попробовать свои силы в трех разных местах.
При этом со стажерами заключают срочный трудовой договор. За свою работу они получают зарплату: 23 тысячи рублей — для студентов, выполняющих задания в течение 20 часов в неделю. 40 тысяч рублей заплатят выпускникам вузов, стажирующимся в течение полного рабочего дня.
К каждому стажеру прикрепляют наставника, который контролирует процесс прохождения стажировки. Программа стажировки работает с 2011 года. За девять лет ее выпускниками стали более тысячи человек.
Ранее стало известно, что выпускники вузов и колледжей столицы пройдут стажировку в учреждениях соцсферы. Так, доступны вакансии по таким направлениям, как соцпомощник, помощник по долговременному уходу, помощник медицинского работника и другим.
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Новости Москвы , Общество , Правительство Москвы
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